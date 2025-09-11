Fußball-Sachsenklasse: Nehmen Meerane, Oberlungwitz und Lichtenstein den Pokalschwung mit?

Der MSV und der OSV bekommen am Sonntag jeweils Besuch aus dem Vogtland. Fortschritt reist zum Spitzenspiel ins Erzgebirge. Für welchen Spieler die Partie eine besondere ist.

Die zweite Runde des Sachsenpokals ist für die Fußballer des Meeraner SV, des Oberlungwitzer SV und von Fortschritt Lichtenstein ein voller Erfolg gewesen. Während der MSV seinen ersten Pflichtspielsieg 2025/26 feierte (in Runde eins hatten sie ein Freilos), bestätigten die anderen beiden Mannschaften ihre gute Form vom Saisonstart. Am... Die zweite Runde des Sachsenpokals ist für die Fußballer des Meeraner SV, des Oberlungwitzer SV und von Fortschritt Lichtenstein ein voller Erfolg gewesen. Während der MSV seinen ersten Pflichtspielsieg 2025/26 feierte (in Runde eins hatten sie ein Freilos), bestätigten die anderen beiden Mannschaften ihre gute Form vom Saisonstart. Am...