Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oberlungwitz mit Pierre Grabandt (rot) und Lichtenstein mit Ben Schwabe haben nach dem Derby vor rund zwei Wochen mit Haken und Ösen nun erneut schwierige Aufgaben vor der Brust.
Oberlungwitz mit Pierre Grabandt (rot) und Lichtenstein mit Ben Schwabe haben nach dem Derby vor rund zwei Wochen mit Haken und Ösen nun erneut schwierige Aufgaben vor der Brust. Bild: Markus Pfeifer
Oberlungwitz mit Pierre Grabandt (rot) und Lichtenstein mit Ben Schwabe haben nach dem Derby vor rund zwei Wochen mit Haken und Ösen nun erneut schwierige Aufgaben vor der Brust.
Oberlungwitz mit Pierre Grabandt (rot) und Lichtenstein mit Ben Schwabe haben nach dem Derby vor rund zwei Wochen mit Haken und Ösen nun erneut schwierige Aufgaben vor der Brust. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Sachsenklasse: Nehmen Meerane, Oberlungwitz und Lichtenstein den Pokalschwung mit?
Von Torsten Ewers, Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der MSV und der OSV bekommen am Sonntag jeweils Besuch aus dem Vogtland. Fortschritt reist zum Spitzenspiel ins Erzgebirge. Für welchen Spieler die Partie eine besondere ist.

Die zweite Runde des Sachsenpokals ist für die Fußballer des Meeraner SV, des Oberlungwitzer SV und von Fortschritt Lichtenstein ein voller Erfolg gewesen. Während der MSV seinen ersten Pflichtspielsieg 2025/26 feierte (in Runde eins hatten sie ein Freilos), bestätigten die anderen beiden Mannschaften ihre gute Form vom Saisonstart. Am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
05.09.2025
5 min.
Von Glauchau über Mülsen bis zum FSV Zwickau: Diese sieben Teams aus Westsachsen wollen in die 3. Pokalrunde einziehen
Die Mannschaften des Meeraner SV (René Horvath/links) und des FSV Zwickau (Nick Breitenbücher/rechts) sind am Wochenende zwei von sieben westsächsischen Teams, die im Pokal auflaufen. Im Gegensatz zum Testspiel vom 6. August treffen der MSV und der FSV aber nicht direkt aufeinander.
Nach vielen Freilosen zum Start sind an diesem Wochenende über ein halbes Dutzend Fußballmannschaften aus der Region im Sachsenpokal gefordert. „Freie Presse“ hat sich bei den Klubs nach ihren Zielen umgehört.
Torsten Ewers, Monty Gräßler
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
08.09.2025
7 min.
Elfer-Drama und Schützenfeste – Stimmen und Reaktionen zum Abschneiden der westsächsischen Teams im Landespokal
Enge Kiste: Felix Petzold (rechts) und der Meeraner SV setzten sich erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Eiche Reichenbrand durch.
Fünf von sieben Fußball-Mannschaften aus der Region haben am Wochenende in der 2. Runde einen Sieg eingefahren. Wer sich jetzt „dicke Brocken“ wünscht – und wer sie lieber vermeiden will.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
Mehr Artikel