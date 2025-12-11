Fußball-Sachsenklasse: Oberlungwitzer SV erwartet die „Wundertüte“ Motor Marienberg

Hohenstein-Ernstthal
Die Westsachsen haben am Samstag ein Nachholspiel vor der Brust. Es winkt dabei sogar der Sprung auf Platz zwei.
Im Nachholspiel am Samstag ab 12 Uhr hat der Oberlungwitzer SV mit dem FSV Marienberg in der Fußball-Landesklasse einen Gegner, der zweimal in Folge abgestiegen ist. Als Neunter haben die Erzgebirger 19 Punkte auf dem Konto, beim OSV sind es 29 Zähler und Rang drei. Gelingt ein Punktgewinn, können die Oberlungwitzer noch an Merkur Oelsnitz (30)...
