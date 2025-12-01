Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der OSV hatte sich in Chemnitz anfangs das Leben selbst schwer gemacht.
Der OSV hatte sich in Chemnitz anfangs das Leben selbst schwer gemacht. Bild: Symbolbild/Sergey Nivens - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Sachsenklasse: Oberlungwitzer SV trotzt beim VfB Fortuna Chemnitz II einem altbekannten Problem
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen setzten sich am Sonntag auswärts mit 4:1 durch. In welcher Statistik der OSV auf Platz eins steht.

Als klarer Favorit hat sich der Oberlungwitzer SV beim 4:1-Auswärtserfolg gegen das Schlusslicht der Fußball-Sachsenklasse West in Chemnitz nur zu Beginn das Leben schwer gemacht. Bereits in der 2. Minute gab es gegen den VfB Fortuna II ein Gegentor nach einem Einwurf. „Mittlerweile sind wir das ja schon gewöhnt“, sagte OSV-Trainer Dmitrij...
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
10.11.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: Oberlungwitzer SV lässt bei Eiche Reichenbrand zu viele Chancen liegen
Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse gab es für den Oberlungwitzer SV keine Punkte.
Nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten sind die Gäste am Sonntag leer ausgegangen. Beim 1:2 kam der Anschlusstreffer von Top-Torjäger Pierre Grabandt letztlich einen Tick zu spät.
Markus Pfeifer
27.11.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Lichtenstein, Oberlungwitz und Meerane hoffen auf milderes Wetter
Lukas Wilczynski (beim Schuss) und seine Mitspieler aus Lichtenstein empfangen am Samstag den BSC Freiberg.
Am 14. Spieltag haben Fortschritt Lichtenstein und der MSV Heimrecht. Der OSV will seinen Gegner auswärts nicht unterschätzen.
Markus Pfeifer, Torsten Ewers
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
Mehr Artikel