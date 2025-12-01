Fußball-Sachsenklasse: Oberlungwitzer SV trotzt beim VfB Fortuna Chemnitz II einem altbekannten Problem

Hohenstein-Ernstthal
Die Westsachsen setzten sich am Sonntag auswärts mit 4:1 durch. In welcher Statistik der OSV auf Platz eins steht.
Als klarer Favorit hat sich der Oberlungwitzer SV beim 4:1-Auswärtserfolg gegen das Schlusslicht der Fußball-Sachsenklasse West in Chemnitz nur zu Beginn das Leben schwer gemacht. Bereits in der 2. Minute gab es gegen den VfB Fortuna II ein Gegentor nach einem Einwurf. „Mittlerweile sind wir das ja schon gewöhnt“, sagte OSV-Trainer Dmitrij...
