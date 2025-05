Fußball-Sachsenklasse: Oberlungwitzer SV und Fortschritt Lichtenstein freuen sich über große Schritte Richtung Klassenerhalt

Bei den beiden westsächsischen Vereinen haben die Abwehrreihen am Sonntag wieder gut gestanden. An ihnen bissen sich der BSC Freiberg und Motor Wilsdruff die Zähne aus.

In der Rückrundentabelle der Sachsenklasse West belegen Fortschritt Lichtenstein und der Oberlungwitzer SV weiterhin die beiden Spitzenplätze. Ihre gute Form stellten die beiden Teams am Sonntag in ihren Heimspielen erneut unter Beweis.