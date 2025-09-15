Fußball-Sachsenklasse: Oberlungwitzer SV zittert gegen Irfersgrün bis zum Schlusspfiff

Der Heimsieg der Westsachsen gegen den Tabellenletzten war ein hartes Stück Arbeit. Wer dabei zum Matchwinner wurde.

Mit dem BSV Irfersgrün hatte der Oberlungwitzer SV am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse einen Gegner zu Gast, der am Tabellenende steht, aber dennoch ein echter Prüfstein werden sollte. „Das war eine richtig starke Mannschaft“, sagte OSV-Trainer Dmitrij Lascenko nach dem hart erkämpften 3:1-Heimsieg, um den bis zum Schluss gezittert...