Fußball-Sachsenklasse: Rückrunden-Überfliegern aus Oberlungwitz und Lichtenstein gelingt perfekte Landung

Zum Saisonabschluss hatten sich Fortschritt gegen den VfB Auerbach II und der OSV gegen Merkur Oelsnitz Siege vorgenommen. Das klappte einmal mühelos und einmal knapp.

Letzter Spieltag, Sonnenschein und mit Merkur Oelsnitz ein Gegner, bei dem am Ende der Hinrunde gewonnen und Selbstvertrauen getankt wurde – das waren die guten Voraussetzungen für den Saisonabschluss in der Fußball-Sachsenklasse West beim Oberlungwitzer SV. Nach einer kurzen Abtastphase fanden die Hausherren gut zu ihrem Rhythmus und waren in...