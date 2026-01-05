Fußball-Sachsenklasse: Stürmer verlässt den ESV Lok Zwickau

Mit Yannik Yoldas verlieren die Westsachsen einen ihrer besten Knipser. Außerdem stehen die Testspieltermine für den Winter.

Beim Fußball-Landesklassevertreter ESV Lok Zwickau hat es im Kader in der Winterpause eine Veränderung gegeben. Stürmer Yannik Yoldas, mit sechs Treffern nach der ersten Halbserie zweitbester Torschütze, verlässt den Verein. „Er wird aus beruflichen Gründen nach Dresden ziehen und in der Landesliga vom VfL Pirna-Copitz spielen“, sagte...