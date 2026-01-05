MENÜ
Symbolbild.
Bild: Soeren Stache/dpa
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Soeren Stache/dpa
Zwickau
Fußball-Sachsenklasse: Stürmer verlässt den ESV Lok Zwickau
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Yannik Yoldas verlieren die Westsachsen einen ihrer besten Knipser. Außerdem stehen die Testspieltermine für den Winter.

Beim Fußball-Landesklassevertreter ESV Lok Zwickau hat es im Kader in der Winterpause eine Veränderung gegeben. Stürmer Yannik Yoldas, mit sechs Treffern nach der ersten Halbserie zweitbester Torschütze, verlässt den Verein. „Er wird aus beruflichen Gründen nach Dresden ziehen und in der Landesliga vom VfL Pirna-Copitz spielen“, sagte...
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
07.12.2025
2 min.
Lok Zwickau: Was der Trainer und der Torjäger zum torlosen Unentschieden bei Merkur Oelsnitz sagten
Der Zwickauer Yassin Mallah köpft den Ball in dieser Szene aus der Gefahrenzone vor dem eigenen Tor.
Die Landesklasse-Fußballer waren mit dem 0:0 am Sonntag nicht wirklich zufrieden. Gleich zweimal hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit auf der Linie klären müssen.
Reiner Thümmler
23.11.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: ESV Lok Zwickau baut Heimserie mit Kantersieg aus
Die Sachsenklasse-Fußballer von Lok Zwickau präsentierten sich am Sonntag torhungrig.
Die Westsachsen sind zu Hause eine Macht. Am Sonntag bekam dies der Oelsnitzer FC aus dem Erzgebirge zu spüren.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel