Oberlungwitz hat sich beim Oelsnitzer FC erneut sehr treffsicher gezeigt.
Oberlungwitz hat sich beim Oelsnitzer FC erneut sehr treffsicher gezeigt. Bild: Symbolbild/Sergey Nivens - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Sachsenklasse: Warum sich der Oberlungwitzer SV beim Oelsnitzer FC so wohl fühlt
Von Markus Pfeifer
In zwei Auswärtspartien haben die Westsachsen dem OFC insgesamt zwölf Treffer eingeschenkt. Der Platz liegt aber auch den OSV-Keepern sehr gut.

Zwei Wochen nach dem klaren 7:0-Pokalsieg in Oelsnitz wollten die Landeklasse-Fußballer des Oberlungwitzer SV ihre Leistung bei den Erzgebirgern im Punktspiel bestätigen. Dies gelang zwar nicht vollumfänglich, doch mit dem 5:2-Auswärtssieg nahmen die Westsachsen die drei Zähler mit in die Heimat.
