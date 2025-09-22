Fußball-Sachsenklasse: Warum sich der Oberlungwitzer SV beim Oelsnitzer FC so wohl fühlt

Hohenstein-Ernstthal
In zwei Auswärtspartien haben die Westsachsen dem OFC insgesamt zwölf Treffer eingeschenkt. Der Platz liegt aber auch den OSV-Keepern sehr gut.
Zwei Wochen nach dem klaren 7:0-Pokalsieg in Oelsnitz wollten die Landeklasse-Fußballer des Oberlungwitzer SV ihre Leistung bei den Erzgebirgern im Punktspiel bestätigen. Dies gelang zwar nicht vollumfänglich, doch mit dem 5:2-Auswärtssieg nahmen die Westsachsen die drei Zähler mit in die Heimat.
