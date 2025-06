Fußball-Sachsenklasse: Was für den Oberlungwitzer SV und Fortschritt Lichtenstein zum Saisonabschluss noch auf dem Spiel steht

Der OSV hat am Samstag gegen Merkur Oelsnitz Heimrecht. Zeitgleich ist Lichtenstein bei Auerbach II gefordert. Das können die westsächsischen Teams dabei erreichen.

Als die Fußballer aus Lichtenstein und Oberlungwitz zur Winterpause in der Landesklasse West auf Abstiegsplätzen standen, hätte vermutlich niemand gedacht, dass es am Ende einen relativ entspannten Saisonausklang gibt. Doch nachdem die beiden Teams in der Rückrunde die Liga bestimmten, können sie nun ohne Druck in ihre letzten Saisonspiele...