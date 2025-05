Fußball-Sachsenklasse: Wie der Oberlungwitzer SV das Heimspiel gegen den „Auswärtstabellenführer“ in Angriff nehmen will

Trotz einiger Ausfälle wollen die Westsachsen am Sonntag Punkte für den Klassenerhalt einfahren. Konkurrent Fortschritt Lichtenstein hat einen vom Papier her einfacheren Gegner zu Gast.

In der Fußball-Sachsenklasse wollen der Oberlungwitzer SV und Fortschritt Lichtenstein an das vergangene Wochenende anknüpfen und in ihren Heimspielen weitere Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Gespielt wird jeweils Sonntag ab 15 Uhr.