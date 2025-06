Fußball-Sachsenklasse: Wie Lichtensteins Keeper beim BSV Irfersgrün einen Punkt festhielt

Die Fortschritt-Kicker haben im Vogtland 1:1 gespielt. Dabei hatten die Gäste einige Anlaufschwierigkeiten.

Nach zuvor fünf Siegen in Serie ist Fortschritt Lichtenstein am Sonntag beim Aufsteiger BSV Irfersgrün in der Fußball-Sachsenklasse nicht über ein 1:1 hinausgekommen. „In Summe ist es vielleicht ein leistungsgerechtes Unentschieden, aber trotzdem war es insgesamt und vor allem in der ersten Halbzeit von uns zu wenig“, schätzte...