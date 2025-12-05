Fußball-Sachsenklasse: Wo das Derby Oberlungwitzer SV gegen Meeraner SV ein Duell Erster gegen Letzter ist

Glauchau
Der OSV hat vor der Winterpause noch die Chance, auf Platz zwei vorzurücken. Sein Gegner hat einen Plan, wie der Abwehrriegel der Gastgeber geknackt werden könnte. Verraten will er aber nur einen Punkt.
Vor dem Heimspiel gegen den Meeraner SV (12. Platz/14 Punkte) am Sonntag ab 13.30 Uhr ist die Lage bei den Sachsenklasse-Fußballern des Oberlungwitzer Sportvereins gut. Platz vier und 26 Punkte stehen zu Buche. Da noch die Nachholpartie gegen Marienberg am 13. Dezember aussteht, könnte sogar noch der zweite Platz erobert werden. Ein Grund für...
