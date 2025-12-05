Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Derby gegen den MSV (hier mit Max Käßner links im Zweikampf) hatte Oberlungwitz (mit Stefan Rücker/rechts) zuletzt dreimal in Folge für sich entschieden. Bild: Andreas Kretschel
Das Derby gegen den MSV (hier mit Max Käßner links im Zweikampf) hatte Oberlungwitz (mit Stefan Rücker/rechts) zuletzt dreimal in Folge für sich entschieden. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Fußball-Sachsenklasse: Wo das Derby Oberlungwitzer SV gegen Meeraner SV ein Duell Erster gegen Letzter ist
Redakteur
Von Markus Pfeifer, Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der OSV hat vor der Winterpause noch die Chance, auf Platz zwei vorzurücken. Sein Gegner hat einen Plan, wie der Abwehrriegel der Gastgeber geknackt werden könnte. Verraten will er aber nur einen Punkt.

Vor dem Heimspiel gegen den Meeraner SV (12. Platz/14 Punkte) am Sonntag ab 13.30 Uhr ist die Lage bei den Sachsenklasse-Fußballern des Oberlungwitzer Sportvereins gut. Platz vier und 26 Punkte stehen zu Buche. Da noch die Nachholpartie gegen Marienberg am 13. Dezember aussteht, könnte sogar noch der zweite Platz erobert werden. Ein Grund für...
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
27.11.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Lichtenstein, Oberlungwitz und Meerane hoffen auf milderes Wetter
Lukas Wilczynski (beim Schuss) und seine Mitspieler aus Lichtenstein empfangen am Samstag den BSC Freiberg.
Am 14. Spieltag haben Fortschritt Lichtenstein und der MSV Heimrecht. Der OSV will seinen Gegner auswärts nicht unterschätzen.
Markus Pfeifer, Torsten Ewers
12:10 Uhr
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Oberlungwitzer SV trotzt beim VfB Fortuna Chemnitz II einem altbekannten Problem
Der OSV hatte sich in Chemnitz anfangs das Leben selbst schwer gemacht.
Die Westsachsen setzten sich am Sonntag auswärts mit 4:1 durch. In welcher Statistik der OSV auf Platz eins steht.
Markus Pfeifer
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
08:00 Uhr
1 min.
Rekordspendensumme für Sanierung des Freiberger Doms
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut.
Der Dom St. Marien in Freiberg steht vor kostspieligen Sanierungsarbeiten. Beim Adventsmarkt wurde großzügig gespendet.
Eckardt Mildner
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel