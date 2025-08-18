Fußball-Sachsenpokal: Blau-Gelb Mülsen behält im Elfmeter-Krimi gegen den TSV Ifa Chemnitz die Nerven

Zwickau
Die Landesklasse-Fußballer haben ihrem neuen Trainer den ersten Pflichtspielsieg beschert. Der Erfolg in der ersten Pokalrunde war hart erkämpft. Dafür wartet in Runde 2 jetzt ein attraktiver Gegner.
16.02 Uhr wurde das letzte Spiel des Sachsenpokal-Wochenendes zwischen den Fußballern des TSV Ifa Chemnitz und des SV Blau-Gelb Mülsen angepfiffen. Knapp drei Stunden später, um 18.49 Uhr, erfolgte der letzte vieler Pfiffe des Schiedsrichters auf dem Chemnitzer Rasenplatz. Denn erst dann stand fest: Mülsen zieht in die zweite Runde ein. Nach...
