Fußball-Sachsenpokal: Oberlungwitz träumt gegen Riesa von Überraschung – Meerane verliert deutlich

Hohenstein-Ernstthal
Der OSV und der MSV mussten sich in Runde drei aus dem Wettbewerb verabschieden. Die Oberlungwitzer hatten auch mit einem Platzverweis zu kämpfen.
Mit dem Oberlungwitzer SV und dem Meeraner SV sind zwei westsächsische Teams aus der Landesklasse im Sachsenpokal an höherklassigen Mannschaften gescheitert. Dabei lag der OSV zur Pause in Führung.
