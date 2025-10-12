Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Torwart Nicolas Kriebel zeigte in der Partie des Oberlungwitzer SV gegen Stahl Riesa einige gute Paraden. Bild: Andreas Kretschel
Torwart Nicolas Kriebel zeigte in der Partie des Oberlungwitzer SV gegen Stahl Riesa einige gute Paraden. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Fußball-Sachsenpokal: Oberlungwitz träumt gegen Riesa von Überraschung – Meerane verliert deutlich
Redakteur
Von Markus Pfeifer, Torsten Ewers
Der OSV und der MSV mussten sich in Runde drei aus dem Wettbewerb verabschieden. Die Oberlungwitzer hatten auch mit einem Platzverweis zu kämpfen.

Mit dem Oberlungwitzer SV und dem Meeraner SV sind zwei westsächsische Teams aus der Landesklasse im Sachsenpokal an höherklassigen Mannschaften gescheitert. Dabei lag der OSV zur Pause in Führung.
