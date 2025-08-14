Fußball-Sachsenpokal: SV Blau-Gelb Mülsen will sich nicht nach dem Gegner richten

Die Landesklasse-Mannschaft spielt am Sonntag bei einem Chemnitzer Kreisoberligisten. Der hat sich allerdings in der Saisonvorbereitung als eine Art Westsachsen-Schreck erwiesen.

Nach der Auftaktniederlage beim Punktspiel in Lichtenstein soll für die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen nun im Sachsenpokal das erste Erfolgserlebnis der noch jungen Saison her. Die Westsachsen gastieren am Sonntag ab 16 Uhr für die Erstrundenpartie beim Kreisoberligisten TSV Ifa Chemnitz. „Ifa hat lange Zeit in der...