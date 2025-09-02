Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fußball-Sachsenpokal: Warum Eric Träger vom VFC Plauen um den Einsatz bei seinem Jugendverein Blau-Gelb Mülsen bangt

Eric Träger (rechts) behauptet den Ball im Vorbereitungsspiel des VFC Plauen gegen Chomutov.
Eric Träger (rechts) behauptet den Ball im Vorbereitungsspiel des VFC Plauen gegen Chomutov. Bild: Ilong Göll
Eric Träger (rechts) behauptet den Ball im Vorbereitungsspiel des VFC Plauen gegen Chomutov.
Eric Träger (rechts) behauptet den Ball im Vorbereitungsspiel des VFC Plauen gegen Chomutov. Bild: Ilong Göll
Zwickau
Fußball-Sachsenpokal: Warum Eric Träger vom VFC Plauen um den Einsatz bei seinem Jugendverein Blau-Gelb Mülsen bangt
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 27-Jährige kehrt am Samstag mit den Vogtländern zu den Wurzeln seiner Laufbahn zurück, die ihn unter anderem zu RB Leipzig und Dynamo Dresden führte. Zuletzt stand er aber gar nicht im Aufgebot.

Als Fußball-Oberligist VFC Plauen Mitte August mit einem 10:0-Erfolg beim Kreispokalsieger SV Lok Glauchau-Niederlungwitz souverän die erste Hürde im Sachsenpokal genommen hatte, freute sich einer im Team der Vogtländer ganz besonders: Eric Träger. Schließlich war schon vor dem Spiel klar, dass als Gegner in der zweiten Runde, die an diesem...
