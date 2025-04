Fußball: Unentschieden ist für Blau-Gelb Mülsen im Kampf um den Klassenerhalt zu wenig

Einen Punkt gegen den Tabellendritten aus Annaberg hätte das Landesklasseteam aus Westsachsen vor der Partie am Sonntag dankend angenommen. Warum der Rückstand auf die Nichtabstiegsränge aber anwuchs.

So schlecht machten es die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen am Sonntagnachmittag gar nicht. Gegen den favorisierten Tabellendritten VfB Annaberg lagen die Gastgeber nach einem verwandelten Elfmeter von Luca Hanke in der 23. Minute bis in die Schlussviertelstunde hinein in Führung. Dann musste die Mannschaft nach einem langen Ball...