  • Fußball-Wahnsinn beim VfB Eckersbach: Landesklasse-Mannschaft geht nach 0:4-Rückstand noch als Sieger vom Platz

Trainer Lars Gleißl machte nach dem 6:4 das Siegerselfie in der Kabine. Bild: Lars Gleißl/VfB Eckersbach
Zwickau
Fußball-Wahnsinn beim VfB Eckersbach: Landesklasse-Mannschaft geht nach 0:4-Rückstand noch als Sieger vom Platz
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die B-Junioren haben im Zwickauer Stadtteil das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit Vereinsgeschichte geschrieben. „Das ist einfach eine geile Truppe“, sagte der Trainer nach dem verrückten Spiel.

Es gibt nicht viele Fußballmannschaften, die nach einem 0:4-Rückstand in der 20. Minute den Kopf oben behalten. Die B-Junioren des VfB Eckersbach gehören dazu. Der Aufsteiger zur Landesklasse kam im Heimspiel gegen Barkas Frankenberg am Samstag bis zur Pause auf 3:4 heran und drehte mit drei weiteren Toren in der zweiten Halbzeit den Spieß...
