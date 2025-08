Fußball-Westsachsenliga: Auftaktspiel vereint am 22. August unter Flutlicht zwei Tabellennachbarn der Vorsaison

In dreieinhalb Wochen geht es in der Kreisoberliga erstmals wieder um Punkte. Gleich am ersten Spieltag kommt es dabei unter anderem zum Aufsteigerduell.

Die Blicke der 14 Mannschaften der Fußball-Westsachsenliga richten sich seit vergangener Woche endgültig fest auf das Wochenende vom 22. bis 24. August. Knapp einen Monat vor dem Punktspielstart veröffentlichte der Kreisverband Fußball Zwickau (KVFZ) vor wenigen Tagen den Spielplan für die neue Saison. Direkt zum Auftakt der Spielzeit, die...