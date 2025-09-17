Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Collin Forster (rechts) konnte für Hartenstein-Zschocken bereits zweimal in der noch jungen Saison einnetzen.
Collin Forster (rechts) konnte für Hartenstein-Zschocken bereits zweimal in der noch jungen Saison einnetzen. Bild: Enna Marmai
Zwickau
Fußball-Westsachsenliga: Eigengewächs stellt Weichen für ersten Sieg des SV Hartenstein-Zschocken
Von Lukas Strechel, Monty Gräßler
Zweimal hat Collin Forster in der noch jungen Saison getroffen. Zweimal stand am Ende auch Zählbares für den Aufsteiger zu Buche. Doch nicht nur das macht ihn für die „Freie Presse“ zum Spieler der Woche.

Gerade einmal 19 Jahre alt und schon eine feste Größe im Angriff: Collin Forster, Stürmer des Aufsteigers SV Hartenstein-Zschocken, hat sich zum Saisonstart der Fußball- Westsachsenliga in den Vordergrund gespielt. Mit zwei wichtigen Treffern in drei Spielen hat er sich als erster Kicker des Vereins überhaupt für die Auszeichnung als...
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
10.07.2025
2 min.
Nach dem Aufstieg in die Westsachsenliga: So verstärken sich die Fußballer des SV Hartenstein-Zschocken
Die Fußballer des SV Hartenstein-Zschocken feierten zum Abschluss der Saison 2024/25 mit dem Aufstieg in die Westsachsenliga den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.
Der Vizemeister der Kreisliga vermeldet für die kommende Saison neun Neuzugänge. Bei einem Quintett handelt es sich jedoch um eigene Nachwuchsspieler.
Monty Gräßler
15.08.2025
4 min.
Zwischen Abenteuer und Chance: So geht der SV Hartenstein-Zschocken die Fußball-Westsachsenliga an
Die Fußballer des SV Hartenstein-Zschocken sind für ihre Premierensaison in der Westsachsenliga gut aufgestellt.
Der Aufsteiger betritt absolutes Neuland. „Wir werden Lehrgeld zahlen“, weiß der Trainer. Optimismus verbreitet er trotzdem. Warum das so ist und an welchen Vereinen im Kreis man sich orientiert.
Monty Gräßler
Mehr Artikel