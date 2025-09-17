Fußball-Westsachsenliga: Eigengewächs stellt Weichen für ersten Sieg des SV Hartenstein-Zschocken

Zweimal hat Collin Forster in der noch jungen Saison getroffen. Zweimal stand am Ende auch Zählbares für den Aufsteiger zu Buche. Doch nicht nur das macht ihn für die „Freie Presse“ zum Spieler der Woche.

Gerade einmal 19 Jahre alt und schon eine feste Größe im Angriff: Collin Forster, Stürmer des Aufsteigers SV Hartenstein-Zschocken, hat sich zum Saisonstart der Fußball- Westsachsenliga in den Vordergrund gespielt. Mit zwei wichtigen Treffern in drei Spielen hat er sich als erster Kicker des Vereins überhaupt für die Auszeichnung als... Gerade einmal 19 Jahre alt und schon eine feste Größe im Angriff: Collin Forster, Stürmer des Aufsteigers SV Hartenstein-Zschocken, hat sich zum Saisonstart der Fußball- Westsachsenliga in den Vordergrund gespielt. Mit zwei wichtigen Treffern in drei Spielen hat er sich als erster Kicker des Vereins überhaupt für die Auszeichnung als...