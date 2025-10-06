Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Lenny Pascal Andrä (l.) und seine Mitspieler vom TV Oberfrohna konnten ihren Höhenflug auch beim SV Mosel – hier mit Oskar Heimer am Ball – fortsetzen.
Lenny Pascal Andrä (l.) und seine Mitspieler vom TV Oberfrohna konnten ihren Höhenflug auch beim SV Mosel – hier mit Oskar Heimer am Ball – fortsetzen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Fußball-Westsachsenliga: Hat die Konkurrenz den TV Oberfrohna unterschätzt?
Von Philip Meyer, Torsten Ewers
Die Partien des 6. Spieltags sind sehr umkämpft gewesen. Welche Qualitäten einer Spitzenmannschaft der TVO beim Sieg über den SV Mosel offenbarte.

Hopp oder top und enge Kisten. Mit diesen Schlagworten lässt sich der 6. Spieltag der Fußball-Westsachsenliga zusammenfassen. Denn obwohl die Spiele umkämpft waren, gab es kein einziges Unentschieden. Vier der sieben Partien wurden mit lediglich einem Tor Differenz entschieden, die anderen mit jeweils zwei.
Mehr Artikel