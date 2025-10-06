Fußball-Westsachsenliga: Hat die Konkurrenz den TV Oberfrohna unterschätzt?

Die Partien des 6. Spieltags sind sehr umkämpft gewesen. Welche Qualitäten einer Spitzenmannschaft der TVO beim Sieg über den SV Mosel offenbarte.

Hopp oder top und enge Kisten. Mit diesen Schlagworten lässt sich der 6. Spieltag der Fußball-Westsachsenliga zusammenfassen. Denn obwohl die Spiele umkämpft waren, gab es kein einziges Unentschieden. Vier der sieben Partien wurden mit lediglich einem Tor Differenz entschieden, die anderen mit jeweils zwei.