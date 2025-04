Fußball-Westsachsenliga: Herbstmeister Traktor Neukirchen setzt seine Erfolgsserie auch zum Rückrundenstart fort

Im Spiel der Woche machte der Ebersbrunner SV am Samstag viel richtig, musste am Ende aber eine bittere Niederlage einstecken. Dabei hätte ein Sieg nach Entscheidungen des Kreisverbandes für neue Spannung im Meisterrennen gesorgt.

Die SG Traktor Neukirchen hat am Samstag zum Auftakt in die Rückrunde in der Fußball-Westsachsenliga damit weiter gemacht, womit das Team von Trainer Jörg Schmidt im Herbst viele überraschte - einem 1:0-Sieg im Spiel der Woche gegen den Ebersbrunner SV. Mit dem entscheidenden Tor nach 65. Minuten durch einen direkt verwandelten Freistoß von...