Fußball-Westsachsenliga: Joe Lino Müller krönt sein Premierenjahr in Meerane mit der Auszeichnung als „Spieler der Woche“

Der Stürmer machte den Aufstieg für den Meeraner SV schon am vorletzten Spieltag fix, doch genug hatte er damit noch nicht. Warum Fußball für ihn einen ganz besonderen Stellenwert hat.

Es läuft die 49. Minute im Duell zwischen dem Meeraner SV und VfB Empor Glauchau II, Meerane ist im Angriff. Joe Lino Müller will den Ball klatschen lassen, doch ein Glauchauer geht dazwischen. Dem aber springt der Ball wieder vom Fuß und so steht Müller auf einmal mit der Kugel am Fuß direkt vorm Tor. Kühl zieht der 20-Jährige ab und...