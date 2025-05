Fußball-Westsachsenliga: Mit einem Elfmeter-Doppelpack zum Spieler der Woche

Am Sonntag verbuchte der SV Mülsen St. Niclas mit dem Heimsieg gegen Glauchau-Niederlungwitz drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wie der mit dem Wechsel des Doppeltorschützen zusammenhängt.

Der Abstiegskampf, er dauert beim SV Mülsen St. Niclas schon die gesamte Saison an. Nach dem 3.2-Heimsieg am Sonntag gab das Team zwar vorerst die rote Laterne an Sachsen 90 Werdau ab – doch nur ein Punkt trennt die Kontrahenten am Tabellenende der Fußball-Westsachsenliga derzeit. Wie wichtig in dem Zusammenhang der Wechsel in der Winterpause...