Fußball-Westsachsenliga: Mülsener Befreiungsschlag verschärft Planitzer Krise

Das Kellerduell in der Kreisoberliga wurde am Ende eine deutliche Angelegenheit. Ein Kernproblem der Gäste vom SV Planitz kostet sie im auch im achten Anlauf den ersten Saisonsieg.

Die 14 Teams der Fußball-Westsachsenligisten präsentierten sich am Sonntag einmal mehr in Torlaune – zumindest zum Großteil. Dass sich neben dem SV Mosel ausgerechnet Schlusslicht SV Planitz nicht in die Trefferliste eintragen konnte, wurde für die Gäste im Kellerduell beim SV Mülsen St. Niclas doppelt bitter. Denn während die Hausherren...