Fußball-Westsachsenliga: Oberfrohna stellt mit zwei kuriosen Toren die Weichen auf Sieg und Tabellenführung

Das Spitzenspiel beim Ebersbrunner SV endete mit einem klaren Erfolg für die Gäste. Bei den Hausherren behält der Trainer trotz der Niederlage die Ruhe.

Fußball auf Kreisebene ist Tatsachensport. Statt Videobeweis und dem berühmten „Kölner Keller“ gibt es keine Chance, strittige Szenen überprüfen zu lassen. Das erlebten die Spieler des Ebersbrunner SV am Sonntagnachmittag im Spitzenspiel der Westsachsenliga hautnah. Alles einreden auf Schiedsrichter Jens Gruttke nach dem Treffer zum 0:2... Fußball auf Kreisebene ist Tatsachensport. Statt Videobeweis und dem berühmten „Kölner Keller“ gibt es keine Chance, strittige Szenen überprüfen zu lassen. Das erlebten die Spieler des Ebersbrunner SV am Sonntagnachmittag im Spitzenspiel der Westsachsenliga hautnah. Alles einreden auf Schiedsrichter Jens Gruttke nach dem Treffer zum 0:2...