Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Foto zeigt einen Zweikampf zwischen dem Schönfelser Philipp Langnickel (links) und dem Planitzer Luca Maurice Heidenreich (rechts).
Das Foto zeigt einen Zweikampf zwischen dem Schönfelser Philipp Langnickel (links) und dem Planitzer Luca Maurice Heidenreich (rechts). Bild: Ralf Wendland
Das Foto zeigt einen Zweikampf zwischen dem Schönfelser Philipp Langnickel (links) und dem Planitzer Luca Maurice Heidenreich (rechts).
Das Foto zeigt einen Zweikampf zwischen dem Schönfelser Philipp Langnickel (links) und dem Planitzer Luca Maurice Heidenreich (rechts). Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Fußball-Westsachsenliga: SG Schönfels setzt dem Spieltag der späten Tore die Krone auf
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Joker-Tor in der siebenten Minute der Nachspielzeit brachte im Auswärtsspiel beim SV Planitz die Entscheidung. Auch der TSV Crossen und der SV Mosel kamen zu Last-Minute-Erfolgen.

Der dritte Spieltag in der Fußball-Westsachsenliga war nichts für schwache Nerven. Sechs der insgesamt 28 Tore fielen am Sonntag erst in der letzten Spielminute beziehungsweise in der Nachspielzeit. So verteidigte der SV Mosel beim SV Mülsen St. Niclas durch Nick Hohnsteins spätes Tor zum 3:2-Sieg (90. +2) seine Tabellenführung. Groß war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:43 Uhr
4 min.
Verbraucher kaufen mehr Immobilien - doch die Zinsen steigen
Die Nachfrage nach Eigenheimen wächst wieder. (Archivbild)
Ob Eigenheim oder Wohnung: Mehr und mehr private Käufer wagen sich wieder an den Traum von den eigenen vier Wänden. Doch bei den Kreditzinsen geht es aufwärts. Die Marke von vier Prozent rückt näher.
25.08.2025
4 min.
Nur ein Heimsieg am ersten Spieltag: Was die Trainer zum Saisonauftakt in der Fußball-Westsachsenliga sagen
Die Neuzugänge des SV Lok Glauchau-Niederlungwitz haben am Sonntag abgeliefert: Philipp Wolf (am Ball) erzielte beim VfB Empor Glauchau II das 2:1. In der ersten Halbzeit hatte bereits Mirko Möckel (ganz links) getroffen.
Der Großteil der 35 Tore ging auf das Konto der Auswärtsteams. Neben zwei Schützenfesten war auch im Glauchauer Stadtderby und im offiziellen Auftaktspiel in Oberfrohna eine ganze Menge drin.
Monty Gräßler
01.09.2025
4 min.
Irre Nachspielzeit in der Fußball-Westsachsenliga: Waldenburger Sonntagsschuss kontert späten Ausgleich von Crossen
Oliver Bahr (Mitte) hatte die Crossener Hintermannschaft schon in der ersten Hälfte mehrfach beschäftigt. Später brachte er Waldenburg beim 2:1-Heimsieg mit 1:0 in Führung.
Zwei von drei Toren sind in dem Spiel erst nach den regulären 90 Minuten gefallen. Während die Gastgeber jubelten, war beim unterlegenen Vizemeister die Enttäuschung groß.
Monty Gräßler
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
Mehr Artikel