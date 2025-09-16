Fußball-Westsachsenliga: SG Schönfels setzt dem Spieltag der späten Tore die Krone auf

Zwickau
Ein Joker-Tor in der siebenten Minute der Nachspielzeit brachte im Auswärtsspiel beim SV Planitz die Entscheidung. Auch der TSV Crossen und der SV Mosel kamen zu Last-Minute-Erfolgen.
Der dritte Spieltag in der Fußball-Westsachsenliga war nichts für schwache Nerven. Sechs der insgesamt 28 Tore fielen am Sonntag erst in der letzten Spielminute beziehungsweise in der Nachspielzeit. So verteidigte der SV Mosel beim SV Mülsen St. Niclas durch Nick Hohnsteins spätes Tor zum 3:2-Sieg (90. +2) seine Tabellenführung. Groß war...
