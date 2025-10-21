Fußball-Westsachsenliga: So schoss der „Spieler der Woche“ den SV Waldenburg in letzter Minute zum wichtigen Punktgewinn

Mit erst 19 Jahren ist Ferdinand Frischmann aus der Innenverteidigung seines Teams kaum mehr wegzudenken. Das untermauerte er trotz Verletzungspause direkt bei seinem zweiten Saisoneinsatz.

Die Westsachsenliga-Fußballer des SV Waldenburg hatten in ihrer Partie des siebenten Spieltags einen echten Hang zum Drama. Bis zur 83. Minute liefen sie am vergangenen Sonntag einem 0:2-Rückstand gegen den SV Mosel auf dem heimischen Rasenplatz hinterher. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Billy Wende war es Ferdinand Frischmann... Die Westsachsenliga-Fußballer des SV Waldenburg hatten in ihrer Partie des siebenten Spieltags einen echten Hang zum Drama. Bis zur 83. Minute liefen sie am vergangenen Sonntag einem 0:2-Rückstand gegen den SV Mosel auf dem heimischen Rasenplatz hinterher. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Billy Wende war es Ferdinand Frischmann...