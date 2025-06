Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche freut sich über seltenen Dreierpack

Die Fußballer des TSV Crossen waren kurz vor dem Saisonende noch einmal ordentlich in Torlaune. Beim 11:0-Erfolg über Sachsen 90 Werdau ragten sogar zwei Kicker heraus.

Bei einem 11:0-Sieg einen Spieler aus dem Erfolgsteam aufgrund seiner Einzelleistung herauszupicken, ist sicher nicht ganz einfach. Am Sonntag tauchten beim TSV Crossen nach dem eindeutigen Auswärtsspiel beim FC Sachsen 90 Werdau gleich zwei Namen häufiger in der Torschützenliste auf. Johannes Gemeinhardt, der sich im August am ersten Spieltag...