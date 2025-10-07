Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche fühlt sich nach „Missverständnis“ in Thüringen bei der SG Schönfels pudelwohl

Zwickau
Gegen Waldenburg erzielte Alex Algeer mit seinem ersten Treffer in der Westsachsenliga gleich das „goldene Tor“ beim 1:0-Heimsieg. Warum der 22-Jährige nicht nur wegen mit seiner Schussstärke wichtig ist.
Sechs Spieltage hat es gedauert: Zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit der Fußball-Westsachsenliga spielte die SG Schönfels am Sonntag „zu Null“. Beim 1:0-Heimsieg über den SV Waldenburg hielten Torwart David Müller und seine Vorderleute den Kasten des Aufsteigers sauber. Für den Höhepunkt der Partie sorgte allerdings ein...
