Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche hält Meeraner SV auf Aufstiegskurs

Der besten Rückrundenmannschaft drohte gegen Oberfrohna das zweite Unentschieden in Folge. Dann gelang Felix Pohle in der Nachspielzeit doch noch der Siegtreffer. Was ihn und sein Team antreibt.

Das sechste Saisontor von Felix Pohle war bisher das mit Abstand emotionalste. Im Heimspiel am Sonntag gegen den TV Oberfrohna lief schon die zweite Minute der Nachspielzeit, als der 31-jährige Angreifer des Meeraner SV einen Freistoß von Fabian Erler zum 1:0-Siegtreffer verwertete. „Er hat den Ball scharf und mit Schnitt hereingebracht. Wir... Das sechste Saisontor von Felix Pohle war bisher das mit Abstand emotionalste. Im Heimspiel am Sonntag gegen den TV Oberfrohna lief schon die zweite Minute der Nachspielzeit, als der 31-jährige Angreifer des Meeraner SV einen Freistoß von Fabian Erler zum 1:0-Siegtreffer verwertete. „Er hat den Ball scharf und mit Schnitt hereingebracht. Wir...