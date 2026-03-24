Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche hält Waldenburg vorerst raus aus dem Abstiegskampf

Mit seinem späten Treffer gegen Traktor Neukirchen stellte Christopher Zehmisch die Weichen für einen wichtigen Sieg. Welche Stärke ihm dabei zugute kam und was sein Trainer besonders an ihm schätzt.

Im Westsachsenliga-Duell zwischen dem SV Waldenburg und dem Tabellendritten Traktor Neukirchen am Sonntag sah es bis in die 90. Minute nach einer Punkteteilung aus. Zur Pause lagen die Gastgeber zwar noch mit zwei Treffern in Führung. Doch ein unglückliches Eigentor sowie der Ausgleich durch den Neukirchener Raik Hasenbein zehn Minuten später... Im Westsachsenliga-Duell zwischen dem SV Waldenburg und dem Tabellendritten Traktor Neukirchen am Sonntag sah es bis in die 90. Minute nach einer Punkteteilung aus. Zur Pause lagen die Gastgeber zwar noch mit zwei Treffern in Führung. Doch ein unglückliches Eigentor sowie der Ausgleich durch den Neukirchener Raik Hasenbein zehn Minuten später...