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Mit seiner Schnelligkeit sorgte Christopher Zehmisch für den späten Führungstreffer gegen Traktor Neukirchen.
Mit seiner Schnelligkeit sorgte Christopher Zehmisch für den späten Führungstreffer gegen Traktor Neukirchen. Foto: Verein
Mit seiner Schnelligkeit sorgte Christopher Zehmisch für den späten Führungstreffer gegen Traktor Neukirchen.
Mit seiner Schnelligkeit sorgte Christopher Zehmisch für den späten Führungstreffer gegen Traktor Neukirchen. Foto: Verein
Zwickau
Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche hält Waldenburg vorerst raus aus dem Abstiegskampf
Von Lukas Strechel
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Mit seinem späten Treffer gegen Traktor Neukirchen stellte Christopher Zehmisch die Weichen für einen wichtigen Sieg. Welche Stärke ihm dabei zugute kam und was sein Trainer besonders an ihm schätzt.

Im Westsachsenliga-Duell zwischen dem SV Waldenburg und dem Tabellendritten Traktor Neukirchen am Sonntag sah es bis in die 90. Minute nach einer Punkteteilung aus. Zur Pause lagen die Gastgeber zwar noch mit zwei Treffern in Führung. Doch ein unglückliches Eigentor sowie der Ausgleich durch den Neukirchener Raik Hasenbein zehn Minuten später...
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