Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche schießt Traktor Neukirchen nach langer Leidenszeit zum Auftaktsieg

Zwei Treffer steuerte Maxim Schlaeger am Sonntag beim Erfolg des amtierenden Meisters beim SV Planitz bei. Nicht nur deshalb war beim gebürtigen Neukirchener die Freude groß.

12 Einsätze, 244 Spielminuten, 3 Tore: Die Statistiken von Maxim Schlaeger lassen vermuten, dass er nicht durchweg positiv auf die zurückliegende Meistersaison der SG Traktor Neukirchen blickt. Nach einer Sprunggelenksverletzung im vergangenen Sommer verpasste der 26-Jährige die gesamte Hinrunde. So war wohl am Sonntag bei keinem Traktor-Kicker...