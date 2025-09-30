Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche schießt TSV Crossen aus der Krise – und erlebt ein Deja-vu

Zwickau
Als Torschützenkönig war Johannes Gemeinhardt bereits in der vergangenen Saison ein Erfolgsgarant für sein Team. Warum er nach dem Spiel gegen Hartenstein trotz des Siegs Selbstkritik übte.
Im August vergangenen Jahres schoss sich Johannes Gemeinhardt vom TSV Crossen mit einem Hattrick beim 5:0-Auftaktsieg über den TV Oberfrohna zum ersten Spieler der Woche der Freien Presse in der Westsachsenligasaison 2024/25. Etwas mehr als ein Jahr später erlebt der Offensivakteur der Zwickauer nun ein Deja-vu: Er ist der erste Kicker, dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.