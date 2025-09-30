Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche schießt TSV Crossen aus der Krise – und erlebt ein Deja-vu

Als Torschützenkönig war Johannes Gemeinhardt bereits in der vergangenen Saison ein Erfolgsgarant für sein Team. Warum er nach dem Spiel gegen Hartenstein trotz des Siegs Selbstkritik übte.

Im August vergangenen Jahres schoss sich Johannes Gemeinhardt vom TSV Crossen mit einem Hattrick beim 5:0-Auftaktsieg über den TV Oberfrohna zum ersten Spieler der Woche der Freien Presse in der Westsachsenligasaison 2024/25. Etwas mehr als ein Jahr später erlebt der Offensivakteur der Zwickauer nun ein Deja-vu: Er ist der erste Kicker, dem...