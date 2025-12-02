Fußball-Westsachsenliga: „Spieler der Woche“ stellt die Weichen für den Neukirchener Kantersieg gegen Mülsen St. Niclas

Zwickau
Mit zwei Treffern hat Justin Pohl den Grundstein für den 6:1-Erfolg der SG Traktor gelegt. Der 28-Jährige hat aber nicht nur deshalb eine große Aktie an der erneut starken Hinrunde der Mannschaft.
Viel besser kann man sich wohl kaum in die Winterpause der Fußball-Westsachsenliga verabschieden: Mit 6:1 gewann die SG Traktor Neukirchen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den SV Mülsen St. Niclas und festigte damit den zweiten Tabellenplatz hinter dem TV Oberfrohna: Ein langjähriger Akteur des amtierenden Kreismeisters machte am Sonntag einmal...
