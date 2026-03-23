Fußball-Westsachsenliga: SV Planitz dreht Kellerduell und sorgt für Spannung im Abstiegskampf

Zwickau
Nur ein Punkt trennt derzeit das Trio am Tabellenende der Kreisoberliga. An der Spitze konnte Neukirchen durch zwei späte Gegentore kein Kapital aus einem kleinen Ausrutscher des TV Oberfrohna schlagen.
„Wir ziehen alle mit rein“ – so formulierte es Thomas Stengel am Sonntagabend. Und mit Blick auf die Tabelle der Fußball-Westsachsenliga hat der Co-Trainer des SV Planitz durchaus Recht. Der 3:1-Erfolg seiner Mannschaft am Wochenende im Kellerduell gegen den SV Mosel war bereits der dritte Sieg im vierten Spiel nach der Winterpause. Nachdem...
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