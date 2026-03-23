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Phil Riebesam (am Ball) erzielte am Sonntag das 2:1 für den SV Planitz, was die Gastgeber im Kellerduell gegen Mosel auf die Siegerstraße brachte.
Phil Riebesam (am Ball) erzielte am Sonntag das 2:1 für den SV Planitz, was die Gastgeber im Kellerduell gegen Mosel auf die Siegerstraße brachte. Foto: Ralf Wendland
Phil Riebesam (am Ball) erzielte am Sonntag das 2:1 für den SV Planitz, was die Gastgeber im Kellerduell gegen Mosel auf die Siegerstraße brachte.
Phil Riebesam (am Ball) erzielte am Sonntag das 2:1 für den SV Planitz, was die Gastgeber im Kellerduell gegen Mosel auf die Siegerstraße brachte. Foto: Ralf Wendland
Zwickau
Fußball-Westsachsenliga: SV Planitz dreht Kellerduell und sorgt für Spannung im Abstiegskampf
Redakteur
Von Anika Zimny
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Nur ein Punkt trennt derzeit das Trio am Tabellenende der Kreisoberliga. An der Spitze konnte Neukirchen durch zwei späte Gegentore kein Kapital aus einem kleinen Ausrutscher des TV Oberfrohna schlagen.

„Wir ziehen alle mit rein“ – so formulierte es Thomas Stengel am Sonntagabend. Und mit Blick auf die Tabelle der Fußball-Westsachsenliga hat der Co-Trainer des SV Planitz durchaus Recht. Der 3:1-Erfolg seiner Mannschaft am Wochenende im Kellerduell gegen den SV Mosel war bereits der dritte Sieg im vierten Spiel nach der Winterpause. Nachdem...
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