Fußball-Westsachsenliga: VfB Empor Glauchau II sticht TSV Crossen im Spitzenspiel aus

Die Glauchauer verbuchten am Sonntag drei weitere Zähler auf ihrem Punktekonto. Die Gastgeber hatten dagegen mit einem bestimmten Problem zu kämpfen.

Einmal mehr machte sich am 11. Spieltag der Fußball-Westsachsenliga der Heimvorteil bemerkbar. In fünf der sieben Partien vom vergangenen Sonntag siegten die Gastgeber. Das Duell der Gegensätze entschied Spitzenreiter TV Oberfrohna gegen das Schlusslicht SV Planitz erwartungsgemäß mit 2:0 für sich und bleibt damit in den Punktspielen weiter...