Fußball-Westsachsenliga: Wie der SV Hartenstein/Zschocken das Kellerduell gegen den SV Waldenburg nach der Pause drehte

Mit dem 2:1-Heimsieg feierte der Aufsteiger am Sonntag nicht nur den dritten Saisonerfolg. Nach der erfolgreichen Aufholjagd darf das Team um Trainer Marcel Mehlhorn im Tabellenkeller durchatmen.

Ganze 24-mal durfte auf den sieben Plätzen der Fußball-Westsachsenliga am vergangenen Sonntag gejubelt werden. Den größten Torhunger zeigte der TSV Crossen beim Gastspiel in Schönfels. Vor allem in der Pause schien Trainer David Gerber die richtigen Worte gefunden zu haben, um den Appetit seiner Spieler anzuregen. Fünf der sechs Treffer beim...