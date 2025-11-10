Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fußball-Westsachsenliga: Wie der SV Hartenstein/Zschocken das Kellerduell gegen den SV Waldenburg nach der Pause drehte

Max Freisleben vom SV Hartenstein-Zschocken (am Ball) versucht in dieser Szene am Waldenburger Christian Schade (rechts) vorbeizukommen.
Max Freisleben vom SV Hartenstein-Zschocken (am Ball) versucht in dieser Szene am Waldenburger Christian Schade (rechts) vorbeizukommen. Bild: Ralf Wendland
Max Freisleben vom SV Hartenstein-Zschocken (am Ball) versucht in dieser Szene am Waldenburger Christian Schade (rechts) vorbeizukommen.
Max Freisleben vom SV Hartenstein-Zschocken (am Ball) versucht in dieser Szene am Waldenburger Christian Schade (rechts) vorbeizukommen. Bild: Ralf Wendland
Fußball-Westsachsenliga: Wie der SV Hartenstein/Zschocken das Kellerduell gegen den SV Waldenburg nach der Pause drehte
Von Philip Meyer
Mit dem 2:1-Heimsieg feierte der Aufsteiger am Sonntag nicht nur den dritten Saisonerfolg. Nach der erfolgreichen Aufholjagd darf das Team um Trainer Marcel Mehlhorn im Tabellenkeller durchatmen.

Ganze 24-mal durfte auf den sieben Plätzen der Fußball-Westsachsenliga am vergangenen Sonntag gejubelt werden. Den größten Torhunger zeigte der TSV Crossen beim Gastspiel in Schönfels. Vor allem in der Pause schien Trainer David Gerber die richtigen Worte gefunden zu haben, um den Appetit seiner Spieler anzuregen. Fünf der sechs Treffer beim...
