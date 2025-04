Fußball-Westsachsenliga: Wie der TV Oberfrohna vier Punkte ins Osterkörbchen packte

Nur einen Treffer bekamen die insgesamt 614 Zuschauer in den drei Nachholspielen über Ostern zu sehen. Die Freude über die Ausbeute war beim TV Oberfrohna nach einer Durststrecke trotzdem groß.

Ein Tor, vier Punkte. Als Minimalisten haben sich die Fußballer des TV Oberfrohna über die Feiertage in der Fußball-Westsachsenliga erwiesen. Denn die Ausbeute kann sich durchaus sehen lassen. Am Ostermontag gewannen sie ihr Nachholspiel gegen den SV Mosel auf dem heimischen Rasenplatz am Jahnhaus mit 1:0 und stehen nun auf dem siebenten...