Fußball-Westsachsenliga: Wie ein Running Gag den Torwart des SV Mosel zum Spieler der Woche machte

Zwickau
Sebastian Springer hielt den zweiten Saisonsieg seiner Mannschaft am Sonntag gegen Hartenstein-Zschocken fest. Die Anerkennung für den langjährigen Kapitän geht weit über den Rasen hinaus.
Langjähriger Kapitän, sicherer Rückhalt, Aufstiegsgarant und Stammtorwart. So beschreibt Mirko Zierold, Abteilungsleiter des SV Mosel, Sebastian Springer. Attribute, die der 28-Jährige selbst am vergangenen Sonntag beim 4:1-Heimsieg gegen den SV Hartenstein-Zschocken unter Beweis stellte. Er hielt einen Elfmeter in der Schlussphase, der...
