Fußball-Westsachsenliga: Youngster des Ebersbrunner SV avanciert mit besonderem Doppelpack zum Spieler der Woche

Maurice Karl und sein Team haben dem Meeraner SV die erste Rückrundenniederlage beigebracht. Der 18-Jährige fühlt sich wohl in der Mannschaft und hat laut seinem Kapitän schon Riesensprünge gemacht.

Seit November - genauer gesagt zehn Spiele lang - hatten die Westsachsenliga-Fußballer des Ebersbrunner SV zwischenzeitlich auf einen Sieg gewartet. Im Mai waren die Löwen aber umso erfolgreicher. Am Sonntag sackten sie den dritten Sieg in der vierten Partie ein und schoben sich auf den fünften Tabellenplatz vor. So weit oben stand die...