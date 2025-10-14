Fußballvereine unter Schock: BSV Irfersgrün und TSV Crossen trauern um verstorbenen Torhüter

Die Nachrufe auf Daniel Bergert haben am Montagabend große Anteilnahme in der Region ausgelöst. Er wird vielen nicht nur als Trainer oder Mitspieler fehlen, sondern auch als Freund.

Es ist ein Schock über die Grenzen der Fußball-Kreisverbände hinaus: Der TSV Crossen aus dem Landkreis Zwickau und der BSV Irfersgrün aus dem Vogtlandkreis haben am Montagabend mit Nachrufen auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Trauer über den Tod von Daniel Bergert öffentlich gemacht. Er wurde nur 42 Jahre alt. „Nach dem Spiel gegen Mosel... Es ist ein Schock über die Grenzen der Fußball-Kreisverbände hinaus: Der TSV Crossen aus dem Landkreis Zwickau und der BSV Irfersgrün aus dem Vogtlandkreis haben am Montagabend mit Nachrufen auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Trauer über den Tod von Daniel Bergert öffentlich gemacht. Er wurde nur 42 Jahre alt. „Nach dem Spiel gegen Mosel...