Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Ende der Saison 2023/24 hatte Daniel Bergert (Zweiter von rechts) mit dem BSV Irfersgrün das Double im Vogtland bejubelt. Jetzt ist er im Alter von nur 42 Jahren verstorben.
Zum Ende der Saison 2023/24 hatte Daniel Bergert (Zweiter von rechts) mit dem BSV Irfersgrün das Double im Vogtland bejubelt. Jetzt ist er im Alter von nur 42 Jahren verstorben. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Zum Ende der Saison 2023/24 hatte Daniel Bergert (Zweiter von rechts) mit dem BSV Irfersgrün das Double im Vogtland bejubelt. Jetzt ist er im Alter von nur 42 Jahren verstorben.
Zum Ende der Saison 2023/24 hatte Daniel Bergert (Zweiter von rechts) mit dem BSV Irfersgrün das Double im Vogtland bejubelt. Jetzt ist er im Alter von nur 42 Jahren verstorben. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Zwickau
Fußballvereine unter Schock: BSV Irfersgrün und TSV Crossen trauern um verstorbenen Torhüter
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nachrufe auf Daniel Bergert haben am Montagabend große Anteilnahme in der Region ausgelöst. Er wird vielen nicht nur als Trainer oder Mitspieler fehlen, sondern auch als Freund.

Es ist ein Schock über die Grenzen der Fußball-Kreisverbände hinaus: Der TSV Crossen aus dem Landkreis Zwickau und der BSV Irfersgrün aus dem Vogtlandkreis haben am Montagabend mit Nachrufen auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Trauer über den Tod von Daniel Bergert öffentlich gemacht. Er wurde nur 42 Jahre alt. „Nach dem Spiel gegen Mosel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
05.10.2025
2 min.
Zwei Unfälle im Regen auf der A 4 bei Hainichen: Autos schleudern in die Leitplanken
Regen hat auf der A 4 bei Hainichen am Samstag für zwei Unfälle gesorgt.
Auf regennasser Fahrbahn krachte es gleich zweimal. Bei den Unfällen am Samstagnachmittag gab es sechs Verletzte und erheblichen Schaden.
Manuel Niemann
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
07:00 Uhr
4 min.
EU-Drohnenabwehr soll bis Ende 2026 starten
Wer Drohnen günstig und effizient abwehren kann, ist in Konflikten im Vorteil. (Archivbild)
Unter dem Eindruck russischer Luftraumverletzungen macht Brüssel Tempo bei der Drohnenabwehr: Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen noch dieses Jahr eine neue Initiative auf den Weg bringen.
Ansgar Haase, dpa
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
08.10.2025
3 min.
Rücktrittsdrama im Freiberger OB-Wahlkampf: So will Steve Ittershagen weitermachen
Steve Ittershagen (CDU) wollte Oberbürgermeister von Freiberg werden.
Nach dem ersten Wahlgang hatte er sich selbst aus dem Rennen um den OB-Posten genommen, muss nun aber doch noch mal ran. Mit seinem nächsten Schritt überrascht Steve Ittershagen.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel