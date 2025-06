Futsal: Aufgestockte zweite Mannschaft von HOT 05 feiert Titelgewinn

Das Team aus Hohenstein-Ernstthal ist in Machern bei Leipzig angetreten. Wer mit seinem späten Treffer für den Last-Minute-Erfolg sorgte.

Die zweite Mannschaft von HOT 05 Futsal hat den Pokal des Nordostdeutschen Fußballverbandes gewonnen. Beim Turnier in Machern, an dem auch Omidan Dresden und Borea Dresden aus der Regionalliga sowie Liria Berlin aus der Bundesliga teilnahmen, trat das Regionalligateam der Hohenstein-Ernstthaler mit Verstärkung aus dem Bundesligakader an. Unter...