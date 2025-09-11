Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hohenstein-Ernstthal erwartet in Bayern eine schwere Aufgabe.
Hohenstein-Ernstthal erwartet in Bayern eine schwere Aufgabe. Bild: Symbolbild/JovialFox - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Auf HOT 05 wartet mit Jahn Regensburg ein echter Prüfstein
Von Markus Pfeifer
Am Sonntag treten die Westsachsen beim Vizemeister der Vorsaison an. Die Bayern haben Verstärkung aus Südamerika.

Nach dem 5:3 gegen Köln im Bundesliga-Auftaktspiel gegen Köln mit viel Licht, aber auch etwas Schatten, wartet nun ein echter Prüfstein auf das Team von HOT 05 Futsal. Am Sonntag um 14 Uhr treten die Hohenstein-Ernstthaler beim SSV Jahn Regensburg an, gegen den es schon eine Vielzahl von packenden Spielen gab. „Regensburg hat ein paar neue...
Mehr Artikel