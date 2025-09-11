Futsal-Bundesliga: Auf HOT 05 wartet mit Jahn Regensburg ein echter Prüfstein

Am Sonntag treten die Westsachsen beim Vizemeister der Vorsaison an. Die Bayern haben Verstärkung aus Südamerika.

Nach dem 5:3 gegen Köln im Bundesliga-Auftaktspiel gegen Köln mit viel Licht, aber auch etwas Schatten, wartet nun ein echter Prüfstein auf das Team von HOT 05 Futsal. Am Sonntag um 14 Uhr treten die Hohenstein-Ernstthaler beim SSV Jahn Regensburg an, gegen den es schon eine Vielzahl von packenden Spielen gab. „Regensburg hat ein paar neue...