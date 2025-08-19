Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der neue Trainer Dominik Naujoks (Mitte) setzt bei HOT 05 Futsal offenbar auf eine etwas offensivere Ausrichtung.
Der neue Trainer Dominik Naujoks (Mitte) setzt bei HOT 05 Futsal offenbar auf eine etwas offensivere Ausrichtung.
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Bei HOT 05 Futsal ändert sich nicht nur der Testspieltermin
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bereits am Donnerstag statt am Samstag trifft das Team aus Hohenstein-Ernstthal auf eine Mannschaft aus Tschechien.

Bundesligist HOT 05 Futsal hat das ursprünglich für Samstag geplante Testspiel gegen Rapid Ústí nad Labem aus Tschechien vorgezogen. Es findet nun bereits am Donnerstag statt und soll 17.30 Uhr im Hot-Sportzentrum angepfiffen werden. Am vergangenen Wochenende wurde in Liberec getestet, wo die Hohenstein-Ernstthaler gegen den Vorjahresdritten...
