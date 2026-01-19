Futsal-Bundesliga: Darum war der Auswärtssieg von HOT 05 der letzte Erfolg für mindestens einen Monat

Hohenstein-Ernstthal
Das Team von HOT 05 Futsal hat in der Bundesliga bei Preußen Münster überzeugt und ist in Sachen Playoffs auf Kurs. Ein neuer Spieler wurde verpflichtet und soll schnell ins Team finden.
Mit der aktuellen Tabelle der Futsal-Bundesliga sind die Verantwortlichen von HOT 05 Futsal aus Hohenstein-Ernstthal zufrieden. Mit 31 Punkten liegt das Team als Zweiter fünf Zähler hinter Titelverteidiger TSV Weilimdorf aus Stuttgart sowie vor dem Hamburger SV (25) und Jahn Regensburg (23). Vier Spiele stehen in der Hauptrunde noch aus, dann...
