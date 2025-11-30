Futsal-Bundesliga: Guter Start beschert Hohenstein-Ernstthal ein lockeres Spiel in Köln

Beim 5:3 im Hinspiel gegen die Futsal Panthers patzte die Defensive von HOT 05 hin und wieder. Beim zweiten Aufeinandertreffen hatten die Westsachsen jetzt weniger Mühe als erwartet.

Weniger Mühe als erwartet hatte Futsal-Bundesligist HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Köln. Bei den Fustal Panthers, einem der Urgesteine der deutschen Futsalszene, setzten sich die Gäste am Ende souverän 6:0 durch. Gegen die Kölner, die mitten im Abstiegskampf stecken, präsentierten sich die Hohenstein-Ernstthaler von Beginn an... Weniger Mühe als erwartet hatte Futsal-Bundesligist HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Köln. Bei den Fustal Panthers, einem der Urgesteine der deutschen Futsalszene, setzten sich die Gäste am Ende souverän 6:0 durch. Gegen die Kölner, die mitten im Abstiegskampf stecken, präsentierten sich die Hohenstein-Ernstthaler von Beginn an...