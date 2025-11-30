Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Partie in Kön wurde für HOT 05 Futsal zur entspannten Angelegenheit.
Die Partie in Kön wurde für HOT 05 Futsal zur entspannten Angelegenheit. Bild: Symbolbild: Dziurek - stock.adobe.com
Die Partie in Kön wurde für HOT 05 Futsal zur entspannten Angelegenheit.
Die Partie in Kön wurde für HOT 05 Futsal zur entspannten Angelegenheit. Bild: Symbolbild: Dziurek - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Guter Start beschert Hohenstein-Ernstthal ein lockeres Spiel in Köln
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 5:3 im Hinspiel gegen die Futsal Panthers patzte die Defensive von HOT 05 hin und wieder. Beim zweiten Aufeinandertreffen hatten die Westsachsen jetzt weniger Mühe als erwartet.

Weniger Mühe als erwartet hatte Futsal-Bundesligist HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Köln. Bei den Fustal Panthers, einem der Urgesteine der deutschen Futsalszene, setzten sich die Gäste am Ende souverän 6:0 durch. Gegen die Kölner, die mitten im Abstiegskampf stecken, präsentierten sich die Hohenstein-Ernstthaler von Beginn an...
