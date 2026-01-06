Futsal-Bundesliga: Hohenstein-Ernstthal erwartet Gegner mit Überraschungspotential und sucht nach Verstärkung

Hohenstein-Ernstthal
Nach der kurzen Weihnachtspause spielt HOT 05 Futsal am Samstag zu Hause gegen den bayrischen Aufsteiger Pfarrkirchen. Der hat seinen Kader zuletzt verstärkt. Damit liebäugeln auch die Westsachsen.
Am Montag haben sich die Bundesligaspieler von HOT 05 Futsal zum ersten Mannschaftstraining getroffen. Für Dienstag stand ein Fitnesstest auf dem Programm. „Mein erster Eindruck war gut“, sagte Teammanager Heiko Fröhlich nach dem Montagstraining. Die Aktiven seien mit „Hausaufgaben“ in die Weihnachtspause gegangen und so professionell,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.