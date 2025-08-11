Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Futsal-Spieler aus Hohenstein-Ernstthal sind derzeit viel unterwegs. Bild: Symbolbild/ckybe - stock.adobe.com
Die Futsal-Spieler aus Hohenstein-Ernstthal sind derzeit viel unterwegs. Bild: Symbolbild/ckybe - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Hohenstein-Ernstthal sammelt in der Vorbereitung viele Reisemeilen
Von Markus Pfeifer
Im jüngsten Testspiel traf HOT 05 am Wochenende in Leipzig auf eine Mannschaft aus Chomutov. Auch der nächste Gegner kommt aus Tschechien.

Ein abwechslungsreiches Trainingslager hat Futsal-Bundesligist HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal am Wochenende in der Sportschule „Egidius Braun“ in Leipzig absolviert. In drei Trainingseinheiten, Einzel-, Gruppen- und Teambesprechungen sowie Videoanalysen wurde intensiv auf die neue Saison hingearbeitet. In einem Testspiel gab es gegen den...
