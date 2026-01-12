MENÜ
Ermin Kojic (links) erzielte am Samstag das 3:1 für HOT 05 Futsal gegen Pfarrkirchen. Bild: Andreas Kretschel
Ermin Kojic (links) erzielte am Samstag das 3:1 für HOT 05 Futsal gegen Pfarrkirchen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Futsal-Bundesliga: Holpriger Jahresauftakt von HOT 05 lässt den Trainer laut werden
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen den Aufsteiger aus Pfarrkirchen erwischte das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag keinen Sahnetag. Was der verletzte Coach zu bemängeln hatte.

Drei Minuten vor dem Ende der Partie mussten die Spieler von HOT 05 Futsal am Samstag noch einmal richtig zittern. Da vergaben die Gäste von Young Boys Balkan Pfarrkirchen eine Riesenchance, die den Anschlusstreffer zum 4:3 hätte bringen können. Doch der Ball ging nicht ins Tor und als der 4:2-Heimsieg der Hohenstein-Ernstthaler feststand, war...
